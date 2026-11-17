Българският национален отбор за жени продължава с тежките изпитания във втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Белгия, Финландия и Швеция. Селекцията на Таня Гатева ще има визита на Чехия в среща от третия кръг в група J. Мачът в „Краловка Арена“ ще стартира от 18:15 часа българско време, като ще бъде предаван на живо в ефира на bTV Action.

Дотук оценката за българките изглежда положителна в първия игрови прозорец. „Лъвиците“ поставиха мощно начало на втория етап от пресявките след победа над Хърватия в Самоков, но впоследствие преклониха глава срещу Испания в планинския град. Все пак българският тим остави повече от добри впечатления и даде сериозен отпор на действащия бронзов медалист от последното световно първенство, след като издържа през първото полувреме и малко през второто. Родният отбор обаче не намери аргументи срещу по-солидната ротация на испанките, а доказателството за тези думи бяха 25-те допуснати грешки, които те наказаха. Положителната тенденция е, че българките продължават да демонстрират добро лице в защита, а това си пролича и през първите две части в двубоя с „Ла Фурия.

„Лъвиците“ ще предприемат ключова промяна под коша срещу чехкините, тъй като няма да разчитат на Кайла Хилсман, която има клубни ангажименти със своя Хънан Дзъюнеин в Китай. Нейните функции ще бъдат поети от другата натурализирана чужденка – Стефани Костович. Баскетболистката на Вилньов д‘Аск пропусна първите две срещи от квалификациите, но бе част от тренировъчния процес. Подобно на своята сънародничка, американката ще бъде сред основните опции, особено в офанзивен план. Както отбелязаха от българския лагер преди дни, центърът предразполага за по-добър стил на игра.

Безспорно от ключово значение ще бъде представянето на останалите момичета от стартовата петица – Борислава Христова, Карина Константинова, Гергана Иванова и Радостина Христова, които демонстрират все по-добра симбиоза. Не по-маловажна ще бъде и продукцията на баскетболистките от резервната скамейка.

Съставът на Мартин Баща e опрян до стената след две поражения, дошли срещу Испания и Хърватия. Така чехкините все още търсят първи успех и един такъв ще ги остави в играта за място на следващото европейско първенство на Стария континент. Чешкият отбор бе на крачка от сензацията срещу испанките, но допусна загуба, а срещу хърватките също не успя, което усложни задачата му.

В тима, воден от Баша, личат имената на баскетболистки, които се подвизават Испания. Сред тях са Каролина Шотолова от Ферол и Вероника Ворачкова от Сарагоса. Впечатление прави още присъствието на Юлие Писпишилова от Флекмс Кароло във Франция. Сред опасните състезателки са още Катержина Цайтхметова, Наталие Стоупалова, Елишка Йоклова и Моника Фучикова от Жабини Бърно.

Чехкините са под пара през последните години и на Евробаскет 2025 финишираха на шестото място, като бяха домакини с Германия, Гърция и Италия. На първенството през 2023 г. в Израел и Словения завършиха на седмата позиция. Чешкият отбор може да се похвали със златото от Евробаскет 2005 в Турция и със среброто от шампионата на Стария континент в Гърция две години по-рано. През септември тимът приключи на 15-то място на Мондиала в Берлин.

Статистиката не е в полза на „лъвиците“ срещу чехкините, тъй като имат три загуби в три официални мача. Последната дойде през 2020 г. когато чешкият отбор спечели със 79:66 в квалификациите за европейското първенство във Франция и Испания. Задачата за българките не изглежда лесна, но те вече дадоха да се разбере, че не се страхуват и са готови да си тръгнат с победа от Прага.