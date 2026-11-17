Таня Гатева избра окончателния състав на женския национален отбор на България за третия мач от първия игрови прозорец във втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Финландия, Белгия и Швеция. Българките гостуват на Чехия в среща от третия кръг в група J. Двубоят в „Карловка Арена“ ще стартира от 18:15 часа българско време.

Припомняме, че селекционерът вече направи промяна и в окончателната групата на „лъвиците“ място намери Стефани Костович. Баскетболистката на Виланьов д‘Аск замени другата натурализирана чужденка – Кайла Хилсман, която отпътува за Китай заради ангажименти със своя Хънан Дзъюнеин. Извън сметките на българския тим за двубоя с чехкините останаха Димана Костова от Рилски спортист и Лидия Сиверо от Славия.

Ето на кои баскетболистки ще разчита Гатева:

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Bulgarian Basketball Federation (@bf.basketball)





Карина Константинова

Гергана Иванова

Борислава Христова

Илияна Георгиева

Преслава Колева

Деница Манолова

Ивана Бонева

Валерия Алексиева

Радостина Христова

Стефани Костович

Габриела Николова

Дeана Стояновска

Българският тим има победа и загуба, а чешкият отбор е с две поражения.