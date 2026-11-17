Ясни са кои баскетболистки ще играят в последния мач от ноемврийския игрови прозорец в пресявките за Евробаскет 2027.
Таня Гатева избра окончателния състав на женския национален отбор на България за третия мач от първия игрови прозорец във втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Финландия, Белгия и Швеция. Българките гостуват на Чехия в среща от третия кръг в група J. Двубоят в „Карловка Арена“ ще стартира от 18:15 часа българско време.
Припомняме, че селекционерът вече направи промяна и в окончателната групата на „лъвиците“ място намери Стефани Костович. Баскетболистката на Виланьов д‘Аск замени другата натурализирана чужденка – Кайла Хилсман, която отпътува за Китай заради ангажименти със своя Хънан Дзъюнеин. Извън сметките на българския тим за двубоя с чехкините останаха Димана Костова от Рилски спортист и Лидия Сиверо от Славия.
Ето на кои баскетболистки ще разчита Гатева:
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Карина Константинова
Гергана Иванова
Борислава Христова
Илияна Георгиева
Преслава Колева
Деница Манолова
Ивана Бонева
Валерия Алексиева
Радостина Христова
Стефани Костович
Габриела Николова
Дeана Стояновска
Българският тим има победа и загуба, а чешкият отбор е с две поражения.