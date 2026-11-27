Франция си осигури място на световното първенство по баскетбол през 2027 г. след победа над Естония, превръщайки се във втория европейски отбор, който се класира за турнира.

Французите победиха Естония с 81:73 като гости, записвайки осмата си победа в квалификациите и ставайки първият отбор от група L, който си гарантира участие в шампионата.

Гостите започнаха силно, като бързо натрупаха преднина още в първата четвърт и контролираха събитията на терена, докато Естония направи впечатляваща серия в последната част, връщайки интригата в двубоя.

Естонците спечелиха четвъртата четвърт с 27:9, но това се оказа недостатъчно – Франция удържа победата и си осигури място на световното първенство.

Лидер за Франция беше гардът на Панатинайкос Силвен Франсиско, който завърши мача като най-резултатен играч за отбора си с 19 точки и 5 асистенции.

За Естония най-силно се представи Артур Конончук с 23 точки и 7 борби, но усилията му не бяха достатъчни за успех.

Докато Франция вече си осигури място на световното първенство, за Естония предстои труден път към класиране за турнира. В момента отборът заема последното място в група L с актив от 3 победи и 6 загуби, като до края на квалификациите остават още три мача.

В следващия си двубой, който е в понеделник, Естония ще се изправи срещу Финландия. квалификационната кампания за тима ще приключи в последния прозорец с домакинство срещу Унгария и гостуване на Франция.