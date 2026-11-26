Мъжкият национален отбор на България ще разчита на 12 баскетболисти за двубоя срещу Дания от втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Селекционерът Любомир Минчев определи групата за срещата, която ще се проведе тази вечер от 19:00 часа в „Арена 8888“ в София.

Голямата звезда на българския отбор Александър Везенков пристигна тази нощ в столицата, веднага след домакинството на гръцкия си клуб Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в Евролигата.

Извън състава на България остана гардът Коди Милър-Макинтайър, който остана в Гърция, тъй като е болен.

Групата на националния тим на България:

1. Александър Стоименов

2. Стефан Михайлов

3. Павлин Иванов

4. Йордан Минчев

5. Борислав Младенов

6. Цветомир Чернокожев

7. Емил Стоилов

8. Николай Михайлов

9. Константин Тошков

10. Лъчезар Тошков

11. Александър Матушев

12. Александър Везенков

Националите влизат в срещата с една победа в група D, след като в първия си двубой надвиха Румъния със 103:86 като гости.

Двубоят България – Дания започва в 19:00 часа.