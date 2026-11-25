Баскетболният национал Емил Стоилов очаква силна подкрепа от трибуните в предстоящия мач на България срещу Дания от предквалификациите за Евробаскет 2029. На 26 ноември (четвъртък) от 19:00 ч. националите ще се завърнат в София за официален двубой след повече от 12 години, а центърът се надява „Арена София“ да бъде пълна.

За Стоилов срещата ще има и по-специален заряд, тъй като за първи път, откакто е част от представителния ни тим, ще има възможност да играе пред българска публика в столицата.

“Чувствам се страхотно. Винаги е голяма чест и привилегия да представям България, и да съм част от този колектив. Този път мотивацията е още по-голяма, защото мачът ще бъде в София за първи път откакто съм част от отбора и ако не се лъжа, за първи от 12 години. Силно се надявам залата да се напълни и да зарадваме публиката, за да не трябва да чакаме още 12. Това ще помогне невероятно много за популяризирането на баскетбола като цяло”, сподели Емил Стоилов, цитиран от Българска федерация по баскетбол.

“Очаквам, разбира се, победа. Нямам съмнения, че ще се отнесем максимално сериозно и ще покажем добър баскетбол. Имаме малко време за подготовка, но вече сме свикнали и смятам, че ще се подготвим достатъчно добре”, допълни центърът на България.