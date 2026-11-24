Интересът към предстоящия мач между националните отбори на България и Дания за мъже от квалификациите за Евробаскет 2029 продължава да расте.

Над 6000 билета вече са продадени за двубоя, който ще се проведе на 26 ноември от 19:00 часа в "Арена 8888" в София, информираха от Българската федерация по баскетбол.

"Националният отбор ще разчита на подкрепата на своите привърженици в търсене на нов успех пред родна публика. Целта е трибуните да бъдат изпълнени и залата да се превърне в истински дом на българския баскетбол", написаха от централата на официалния си сайт и призоваха феновете да подкрепят баскетболистите, облечени в цветовете на България.