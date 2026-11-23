Мъжкият национален отбор на България по баскетбол започна подготовката си за предстоящото домакинство на Дания от втория етап на предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година.

Българските национали се събраха в столичната зала "Триадица“, където проведоха първото си занимание преди срещата в четвъртък (26 ноември) от 19:00 часа в "Арена 8888“.

Подготовката на тима започна с кадрова промяна, след като баскетболистът на Рилски спортист Мирослав Васов отпадна от състава заради контузия.

Междувременно се очаква две от водещите фигури на националния отбор - Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър да се присъединят към своите съотборници часове преди двубоя с Дания.

До пристигането им подготовката ще продължи с 11 баскетболисти: Константин Тошков, Лъчезар Тошков, Павлин Иванов, Александър Стоименов, Александър Матушев, Борислав Младенов, Стефан Михайлов, Цветомир Чернокожев, Йордан Минчев, Николай Михайлов и Емил Стоилов.

България ще се опита да запише втора победа в група D на предквалификациите за Евробаскет 2029, в която са още съставите на Дания и Румъния.