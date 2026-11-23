Националите проведоха първото си занимание в София, а Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър се очаква да се присъединят към отбора непосредствено преди двубоя
Мъжкият национален отбор на България по баскетбол започна подготовката си за предстоящото домакинство на Дания от втория етап на предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година.
Българските национали се събраха в столичната зала "Триадица“, където проведоха първото си занимание преди срещата в четвъртък (26 ноември) от 19:00 часа в "Арена 8888“.
Подготовката на тима започна с кадрова промяна, след като баскетболистът на Рилски спортист Мирослав Васов отпадна от състава заради контузия.
Междувременно се очаква две от водещите фигури на националния отбор - Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър да се присъединят към своите съотборници часове преди двубоя с Дания.
До пристигането им подготовката ще продължи с 11 баскетболисти: Константин Тошков, Лъчезар Тошков, Павлин Иванов, Александър Стоименов, Александър Матушев, Борислав Младенов, Стефан Михайлов, Цветомир Чернокожев, Йордан Минчев, Николай Михайлов и Емил Стоилов.
България ще се опита да запише втора победа в група D на предквалификациите за Евробаскет 2029, в която са още съставите на Дания и Румъния.