Баскетболистът на Ботев Академик Николай Михайлов получи повиквателна за националния отбор на България, който започва подготовка в София за предстоящия двубой срещу Дания от предквалификациите за Евробаскет 2029.

Срещата е насрочена за 26 ноември (четвъртък) от 19:00 часа в "Арена София“, а българските национали ще се опитат да запишат нов успех в група D на квалификационната кампания.

Михайлов не скри оптимизма си преди сблъсъка и подчерта, че за него всяка възможност да облече националната фланелка е повод за гордост.

"Очаквам тимът ни да победи. Винаги, когато аз съм повикан в националния отбор, се старая да давам максимума от себе си и за мен е чест да играя за България“, заяви баскетболистът на Ботев Академик.

Крилото изрази надежда, че присъствието на звездите Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър ще привлече сериозен зрителски интерес и ще превърне двубоя с Дания в баскетболен празник.

"Смятам, че е редно с присъствието на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър да играем в най-голямата зала в България. Надявам се тя да бъде пълна в четвъртък“, допълни Михайлов.

Българският национален отбор има една победа до момента в група D на предквалификациите за европейското първенство през 2029 година. Освен Дания, в групата на „лъвовете“ е и съставът на Румъния.

Двубоят в четвъртък ще бъде нова възможност за националите да затвърдят позициите си в групата, като Михайлов се надява подкрепата от трибуните да даде допълнителен импулс на отбора.