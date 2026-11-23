Баскетболният национал Йордан Минчев изрази увереност, че България има необходимите качества да победи Дания в предстоящия двубой от втория етап на предквалификациите за Евробаскет 2029.

Срещата ще се проведе в четвъртък (26 ноември) от 19:00 часа в столичната „Арена 8888“, а баскетболистът на испанския Манреса вече започна подготовка със своите съотборници от националния тим.

Минчев не скри задоволството си от състава, с който България ще се противопостави на датчаните, и изрази надежда за положителен резултат.

"Всичко е нормално. Радвам се да бъда на това ниво и в този отбор. Здрав съм, всичко е наред. Относно националния отбор - радвам се, че успяхме да съберем този състав, който предстои да излезе срещу Дания. Да се надяваме на добър успех“, заяви националът.

Той обърна специално внимание и на възможността България отново да играе пред собствена публика в София, което според него е допълнителен стимул за отбора.

"Радостен съм, че ще можем да играем в София. От дълго време всички искаме да се случи това нещо. Няма по-добро време от настоящия момент да излезем с този отбор за мач в София“, коментира Минчев.

Българският баскетболист е категоричен, че националите трябва да приемат ролята на фаворити в предстоящата среща.

"Резонно е да бъдем фаворити. Смятам, че ще успеем да се справим“, допълни той.

Двубоят с Дания е част от квалификационната кампания за европейското първенство през 2029 година, като българският отбор ще се стреми да използва домакинското си предимство и да запише нов успех в групата.