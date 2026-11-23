Баскетболният национал изрази увереност в успеха на "лъвовете“ и подчерта значението на предстоящото домакинство в София
Баскетболният национал Йордан Минчев изрази увереност, че България има необходимите качества да победи Дания в предстоящия двубой от втория етап на предквалификациите за Евробаскет 2029.
Срещата ще се проведе в четвъртък (26 ноември) от 19:00 часа в столичната „Арена 8888“, а баскетболистът на испанския Манреса вече започна подготовка със своите съотборници от националния тим.
Минчев не скри задоволството си от състава, с който България ще се противопостави на датчаните, и изрази надежда за положителен резултат.
Той обърна специално внимание и на възможността България отново да играе пред собствена публика в София, което според него е допълнителен стимул за отбора.
"Радостен съм, че ще можем да играем в София. От дълго време всички искаме да се случи това нещо. Няма по-добро време от настоящия момент да излезем с този отбор за мач в София“, коментира Минчев.
Българският баскетболист е категоричен, че националите трябва да приемат ролята на фаворити в предстоящата среща.
"Резонно е да бъдем фаворити. Смятам, че ще успеем да се справим“, допълни той.
Двубоят с Дания е част от квалификационната кампания за европейското първенство през 2029 година, като българският отбор ще се стреми да използва домакинското си предимство и да запише нов успех в групата.