Сериозен зрителски интерес предизвиква предстоящото завръщане на мъжкия национален отбор на България по баскетбол в столицата след 12-годишно отсъствие.

Два дни преди двубоя срещу Дания от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 са продадени 9127 от първоначално пуснатите в продажба 9704 билета, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Това представлява 94% от наличните пропуски, като оставащите 577 билета могат да бъдат закупени онлайн.

Двубоят ще се проведе в четвъртък, 26 ноември, от 19:00 часа в "Арена 8888“, която разполага с капацитет от 12 373 седящи места при спортни събития.

До обяд в сряда ръководството на Българската федерация по баскетбол ще вземе решение дали да пусне в продажба допълнителни билети за балконските сектори, които не бяха включени в първоначалния план за срещата.

Предстоящият двубой бележи завръщането на мъжкия национален отбор в София след повече от 12 години. За последно "лъвовете“ играха пред столичната публика на 24 август 2014 година, когато приеха Черна гора в зала "Универсиада“ пред около 500 зрители.

Тогава едва 19-годишният Александър Везенков се отличи със 17 точки и седем борби. В четвъртък звездата на българския баскетбол отново ще облече националната фланелка пред софийската публика.

На разположение на националния селекционер Любомир Минчев ще бъде и Коди Милър-Макинтайър, който се завръща в представителния тим за първи път от февруари 2025 година.

От Българската федерация по баскетбол благодариха на привържениците за огромния интерес и призоваха всички зрители да дойдат в залата, облечени в цветовете на България.