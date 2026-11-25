Огромният интерес баскетболната евроквалификация между националните отбори за мъже България и Дания продължава. След като първоначално пуснатите билети бяха разпродадени, Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) отваря допълнителни сектори в „Арена 8888“ в София.

Двубоят ще се играе на 26 ноември (четвъртък) от 19:00 часа.

Нови билети ще бъдат достъпни в мрежата на Eventim.bg. Пропуските са за Етаж 3, Сектор 3 на залата и са на цена от 5 евро.

Така още баскетболни фенове ще имат възможност да подкрепят националите при дългоочакваното завръщане на мъжкия национален отбор в София за официален мач след повече от 12 години.

„Благодарим за невероятната подкрепа“, добавиха от БФБаскетбол, обръщайки се към привържениците, които ще посетят утрешния мач.