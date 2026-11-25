Българската федерация по баскетбол и Спешъл Олимпикс България продължават своето партньорство.

Двете организации си сътрудничат от 2021 година в рамките на Европейската баскетболна седмица, обединени от общата цел за по-достъпна и приобщаваща спортна среда и повече възможности за специалните атлети да бъдат част от баскетболната общност.

„От 25 ноември до 3 декември отбелязваме Седмицата на Спешъл Олимпикс. Тазгодишното, 23-то издание е под мотото „Стойността на треньора“ и поставя акцент върху обучението и привличането на нови треньори, които да подкрепят развитието на спорта за хора с интелектуални затруднения.

Посланик на кампанията е селекционерът на женския национален отбор Таня Гатева, която заедно с представители на националния отбор ще отправи специални послания в подкрепа на инициативата“, информираха от БФБаскетбол.

Част от кампанията ще бъде и демонстрация по адаптиран баскетбол на Специалния отбор на Пловдив с треньор Тина Димитрова, която ще се проведе на почивката на мача България - Дания на 26 ноември в „Арена 8888“ в София.

С инициативата БФБаскетбол и Спешъл Олимпикс България продължават да работят за среда, в която баскетболът обединява, дава възможности и доказва, че място на игрището има за всеки.