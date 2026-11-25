Шест победи записаха гостите в първите шест мача от 14-ия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже.

Париж Баскет (Франция) регистрира седми пореден успех, след като надделя над Бешикташ (Турция) със 76:88. Френският тим подобри баланса си до 8-6 и 5-2 като гост този сезон, докато Бешикташ падна до 6-8.

Джаред Роден се отличи за победителите с 21 точки, Надир Хифи вкара 15, а Франк Нтиликина и Ализе Джонсън по 12. Джонсън добави 15 борби за първия "дабъл-дабъл" в кариерата си. Лони Уокър наниза 24 точки за Бешикташ.

Италианският Виртус Болоня спечели в "Белград Арена" със 108:84 след отлична третата четвърт срещу Цървена Звезда (Сърбия).

Кеслър Едуардс и Дерик Алстън реализираха по 15 точки за успеха. Чима Монеке беше най-резултатен за домакините с 20, като Джаред Бътлър добави 17, но сръбският отбор не успя да се справи през второто полувреме въпреки пламенната домакинска подкрепа.

Макаби Тел Авив (Израел) прекъсна серия от две загуби, след като победи Байерн Мюнхен (Германия) с 87:79 на чужд терен. Макаби, който беше загубил шест от последните седем мача, направи серия от 15:2 през последната четвърт, за да подобри баланса си в турнира си до 4-10. Роман Соркин вкара четири тройки и общо 17 точки, а Ям Мадар и Джими Кларк отбелязаха по 13.

Байерн пропусна шанса да спечели два поредни мача за първи път този сезон. Марджон Бошам и Дуейн Вашингтон нанизаха по 13 точки.

В първия мач между отборите след плейофната серия от миналия сезон Панатинайкос (Гърция) победи Валенсия (Испания) с 86:83. Найджъл Хейс-Дейвис вкара победния кош от центъра в последната секунда. И двата отбора вече имат баланс от 10-4 в подреждането.

Джериан Грант поведе Панатинайкос с с 14, а Кендрик Нън добави 13. Ти Джей Шортс беше най-резултатен за Валенсия с 15 точки и 7 асистенции.

Италианският Армани Милано постигна първата си победа като гост за сезона след 95:91 над АСВЕЛ Вильорбан (Франция), удължавайки серията си от успехи до три мача.

Ар Джей Коул се отличи за италианците със 17 точки, за АСВЕЛ, ТайТи Вашингтон отбеляза 19 точки.

Турският Фенербахче надделя над испанския гранд Барселона с 83:77. Каталунците взеха първата четвърт, преди Фенербахче да поведе след серия от 10:0 през втората четвърт. Домакините поеха контрола след това и резултатът стана 59:50 към края на третата четвърт. Но след това Шавон Шийлдс избухна с пет тройки за пет минути, полагайки основите на успеха.

Шийлдс вкара седем тройки и общо 26 точки, подкрепен от 19-е на Шейн Ларкин. Стенли Умуде беше най-добър за Барселона с 18 точки, реализирайки 4 от 6 стрелби от далечна дистанция, но това не беше достатъчно, за да предотврати третата поредна загуба на тима.