Христо Стоичков не спести суперлативите си по адрес на Александър Везенков. Легендата на българския футбол изгледа на живо от трибуните в Пирея победата на Олимпиакос над Реал Мадрид в Евролигата и след двубоя определи българската звезда като най-добрия баскетболист на Стария континент.

След успеха на гръцкия гранд той сподели впечатленията си във видео за официалните канали на клуба в социалните мрежи.

„Той е специално момче за мен и за родината ми. Саша е невероятен! Той е най-добрият баскетболист не само в твоя отбор, а в цяла Европа. Гордост е за мен и за България, че го имаме“, заяви носителят на „Златната топка“ за 1994 година.

Олимпиакос се наложи над Реал Мадрид с 92:76, а Везенков допринесе за успеха с 14 точки и 7 борби.

Победата позволи на гръцкия тим да се изравни с Валенсия на върха в класирането на Евролигата. Двата отбора имат по 10 победи и 3 поражения от началото на сезона.

Следващото голямо предизвикателство пред Везенков ще бъде с националния екип. На 26 ноември българската звезда ще поведе представителния ни тим в двубоя срещу Дания от квалификациите за Евробаскет 2029 в „Арена София".