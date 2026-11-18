Бешикташ постигна победа с 83:79 над Реал Мадрид в двубой от 12-ия кръг на редовния сезон в мъжката баскетболна Евролига. Срещата в Истанбул беше първа между двата отбора в историята на турнира.

Домакините започнаха изключително силно и още в началните минути записаха серия от 16 безответни точки, която им позволи да поемат контрола върху срещата. Със стабилна игра в защита турският състав успя да ограничи нападението на Реал Мадрид и да запази преднината си до последната сирена.

Испанският гранд опита да промени развоя на двубоя през втората половина, но Бешикташ удържа натиска и стигна до успеха с четири точки разлика.

Най-резултатен за победителите беше ДаКуан Джефрис с 20 точки. Лони Уокър IV и Скоти Уилбекин добавиха по 15 точки за турския отбор.

За Реал Мадрид Тео Маледон реализира 22 точки, докато Ник Смит-младши завърши с 16 - най-доброто му постижение от началото на сезона. Осем от точките му дойдоха в последната четвърт, но усилията му не бяха достатъчни за обрат.

След успеха Бешикташ заема третото място във временното класиране с осем победи и четири загуби. Реал Мадрид е на осма позиция с баланс от седем успеха и пет поражения.