Александър Везенков продължава да твори рекорди с екипа на Олимпиакос в Евролигата. Българският национал проби в Топ 10 на най-добрите реализатори за всички времена в турнира на богатите. Крилото има вече на сметката си 3939 точки и по този начин увековечи името си за пореден път, нареждайки се именно на десетото място. Българинът изпревари Уил Клайбърн от Фенербахче, който е с 3919 и вече е 11-и.

BIG moves in the all-time scoring ranking Tornike Shengelia joins the 4.000 points club and Sasha Vezenkov breaks into the Top 10 list #EveryGameMatters https://t.co/eC8YuoYPmV — EuroLeague (@EuroLeague) November 18, 2026

31-годишният баскетболист се нуждаеше само от 11 точки, за да задмине американското крило, а постижението бе факт след извънземния мач, който изигра срещу Макаби Тел Авив. Припомняме, че 206-сантиметровият стрелец изуми света с кош от друга галактика зад центъра, пращайки срещата в продължение, където гърците триумфираха с 97:95 в Лимасол.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година, който отдавна се бетонира сред титулярите в селекцията, водена от Йоргос Барцокас, бе неудържим и отчая израелците във финалните акорди на редовното време. Той продължи с наказателната си акция и в допълните 5 минути, а в крайна сметка остана на крачка остана на дабъл-дабъл. Роденият в Никозия играч се прибра в съблекалнята с фамозните 37 точки, допълнени от 9 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за почти 40 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си синът на Сашо Везенков бе 6/9 от средна дистанция, 6/10 отвъд дъгата и 7/8 от линията за изпълнение на наказателни удари, а всичко това му донесе коефициент на полезно действие от 41, с което даде огромна заявка за MVP на 12-ия кръг в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Действащият MVP на последния редовен сезон в Евролигата вече гледа и към деветата позиция във вечната ранглиста нареализаторите, където в момента се намира Торнике Шенгелия от Дубай. Суперзвездата на българския и европейския баскетбол се нуждае само от 62 точки, за изпревари грузинското крило.

От началото на сезона Везенков няма спиране в Евролигата, като оглави класацията за КПД с 24.7, а при реализаторите е на второто място. Срещу името му личат средни показатели от 20.7 точки, 6.1 борби и 1.0 асистенция за 12 мача.