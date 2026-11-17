Българинът стана герой за Олимпиакос.
Александър Везенков изигра поредния си блестящ мач с Олимпиакос. Българинът този път изуми Евролигата с кош със сирената за край на мача буквално от центъра, който вкара двубоя с Макаби Тел Авив.
В крайна сметка шампионът в Евролигата се наложи с 97:95 след продължение, а Саша беше над всички - 37 точки, 9 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за почти 40 минути, прекарани на паркета.
Насладете се на безупречното изпълнение на Саша Везенков във видеото!
SASHA VEZJGFBDBVCBUAWBF0OQ WE'RE GOING TO OVERTIME #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/p7APP8GdSq— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026