Александър Везенков изигра поредния си блестящ мач с Олимпиакос. Българинът този път изуми Евролигата с кош със сирената за край на мача буквално от центъра, който вкара двубоя с Макаби Тел Авив.

В крайна сметка шампионът в Евролигата се наложи с 97:95 след продължение, а Саша беше над всички - 37 точки, 9 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за почти 40 минути, прекарани на паркета.

Насладете се на безупречното изпълнение на Саша Везенков във видеото!



