Евролигата обмисля промени в лицензите на Партизан и Цървена звезда

Баскетболната Евролига подготвя сериозни промени в структурата на турнира, които могат да засегнат участието на сръбските грандове Партизан и Цървена звезда. Според информация на италианското издание "Гадзета дело Спорт“ двата белградски клуба няма да получат постоянни лицензи, а от сезон 2027/2028 ще разчитат на тригодишни специални покани.

Предложението е част от мащабен план за разширяване на най-престижния европейски клубен баскетболен турнир от 20 на 24 отбора. Очаква се Управителният съвет на Евролигата да вземе окончателно решение до края на ноември.

Според публикацията политическите промени в Сърбия са сред факторите, които могат да повлияят на бъдещия статут на Партизан и Цървена звезда. Двата клуба традиционно получават значителна държавна подкрепа, но евентуалните промени във финансирането пораждат въпроси относно дългосрочната им финансова стабилност.

Италианското издание съобщава, че Евролигата разглежда възможността да предложи постоянни лицензи на шест клуба – Валенсия, Париж, Дубай, Олимпия Милано, Апоел Тел Авив и ПАОК.

В същото време Партизан, Цървена звезда, Виртус Болоня и Наполи са сред отборите, за които се предвижда участие чрез тригодишни специални покани.

Този вариант обаче не означава, че сръбските клубове окончателно ще загубят възможността да придобият постоянен статут в надпреварата.

Според журналиста Джоузеф Нигро се обсъжда допълнително разширяване на Евролигата през 2030 година, когато броят на участниците може да достигне 28.

При подобен сценарий се предвижда предоставянето на още два постоянни лиценза, като предимство при кандидатстването ще имат клубовете, участвали с тригодишни покани.

Плановете включват и запазване на две места за отборите, които си осигуряват участие чрез Еврокупата.

Предстоящите промени могат да доведат и до значителни финансови постъпления за организацията. Според информацията шестте нови клуба, които ще получат постоянен статут, ще трябва да заплатят между 50 и 90 милиона евро за включване в собственическата структура на турнира.

Очаква се по този начин да бъдат генерирани приблизително 400 милиона евро, които ще бъдат разпределени между настоящите съсобственици на Евролигата.

Потенциалното разширяване може да увеличи и италианското присъствие в надпреварата. Обсъжда се възможността страната да има четири представителя – Олимпия Милано, Виртус Болоня, Наполи и евентуален клуб от Рим.

Плановете на Евролигата се разглеждат и в контекста на намеренията на НБА за навлизане на европейския баскетболен пазар, като Милано и Рим са сред градовете, представляващи интерес за американската организация.