Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с изпълнителния директор на ФИБА Европа Камил Новак, който е на посещение в София по повод двубоя между националните отбори на България и Дания.

Двамата обсъдиха перспективите за развитие на българския баскетбол, основните приоритети пред родната федерация и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството с европейската баскетболна централа.

"Българският баскетбол има традиции и потенциал, които трябва да надграждаме. За нас е важно да създаваме повече възможности за младите състезатели, да подкрепяме развитието на спорта на всички нива и да работим в тясно партньорство с международните организации. Вярвам, че диалогът с ФИБА Европа ще допринесе за реализирането на тези цели“, заяви Керязов.

Спортният министър открои и заслугите на Александър Везенков за популяризирането на баскетбола в България, както и огромния интерес към завръщането на националния отбор пред столична публика.