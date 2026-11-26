Министърът на младежта и спорта определи Александър Везенков като най-добрия посланик на българския баскетбол
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с изпълнителния директор на ФИБА Европа Камил Новак, който е на посещение в София по повод двубоя между националните отбори на България и Дания.
Двамата обсъдиха перспективите за развитие на българския баскетбол, основните приоритети пред родната федерация и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството с европейската баскетболна централа.
"Българският баскетбол има традиции и потенциал, които трябва да надграждаме. За нас е важно да създаваме повече възможности за младите състезатели, да подкрепяме развитието на спорта на всички нива и да работим в тясно партньорство с международните организации. Вярвам, че диалогът с ФИБА Европа ще допринесе за реализирането на тези цели“, заяви Керязов.
Спортният министър открои и заслугите на Александър Везенков за популяризирането на баскетбола в България, както и огромния интерес към завръщането на националния отбор пред столична публика.
"Александър Везенков е най-добрият посланик на българския баскетбол. Успехите му в Евролигата и признанието, което получава на европейската сцена, го превърнаха в истински пример за подражание на младите хора. Радващо е, че неговото присъствие в националния отбор предизвиква толкова голям интерес и вдъхновява все повече деца да се занимават с баскетбол. Пълната зала за двубоя с Дания е най-доброто доказателство за любовта на българската публика към този спорт“, допълни министърът.