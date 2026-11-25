Монтана 2003 не успя да добави още един успех на своята сметка в Еврокъп. Действащите шампионки в женската А група отстъпиха пред Жирона със 71:96 в мач от петия кръг в група K. В зала "Павельо Жирона-Фонтажау" баскетболистките на Преслав Пешев трябваше да догонват още на старта и макар опитите, в които правеха срещата интересна, съставът на Роберто Инигес записаха трета поредна загуба във втория по сила турнир на Стария континент при жените. Все пак поражението няма да попречи на шансовете на българския тим за плейофите, където вече се класира след успеха на Карина Константинова и Рутроник Старс Келтерн срещу Острава в ранния двубой от групата.

Монтанки имат три победи и две загуби, като се намират на второто място, а испанките се изкачиха на върха с четири успеха и едно поражение. На 1 декември (вторник) Монтана ще приеме Острава. От своя страна Жирона ще бъде домакин на Константинова и компания ден по-късно.

Взривоопасното нападение на домакините доведе до светкавична двуцифрена разлика. Реакцията на гостите не бе достатъчна да отговарят на предизвикателството и испанките се откъснаха с 14 точки в края на дебютната част.

Българският тим намери себе си във втория период, особено в нападение, за да даде по-сериозен отпор на своя съперник чрез Радостина Христова и Ндьома Кане. Участникът в испанския елит намери отговор на въпросния щурм и се изстреля на голямата почивка при 50:37.

Пореден рейд, този път дело на Патриция Бура, Даниела Уолън и Кане, показаха, че гостите не са готови да се предадат в хода на третата част. По-добрите решения, взети от домакините в нападение, съхраниха спокойствието им за актив от 15 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка гостите нямаха сили за още една силна серия улесниха испанките до края.

Даниела Улолън бе над всички за Монтана с 19 точки и 5 борби. Ндьома Кане финишира с 14 и 8 овладени под двата ринга топки, Патриция Бура записа 11 и 6 овладени под двата коша топки. Радостина Христова, която натрупа 5 лични нарушения, наниза 10 точки.

Тилбе Санюрек блесна с 20 точки и 5 борби за Жирона.