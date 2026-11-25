Берое Стара Загора постигна първа победа от началото на сезона в Адриатическата лига. Баскетболистките на Николай Господинов оцеляха срещу Трешневка 2009 в мач от осмия кръг в група B. Двубоят в зала „Общинска“ бе решен във финалните секунди, когато Деана Стояновска не трепна от наказателната линия.

На линия за „зелено-белите“ не бяха Александра Петрова и Джанан Ото.

Така старозагорският отбор има на сметката си един успех и две поражения. Следващият мач за Берое в Адриатика ще бъде на 8 декември, когато ще гостува на Цинкарна Целе.

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Точните стрелби на Теодора Динева, Деана Стояновска и Кайла Харисън осигуриха двуцифрена разлика на домакините още в началото. Усилията на Катарина Михалий не бяха подкрепени от останалите в състава на гостите и „зелено-белите“ се откъснаха с 9 точки след 10 минути игра.

Нина Новак и Леа Маршич помогнаха на хърватките да покажат друго лице във втората част, когато обратът бе факт. Бри Гънълс и Британи Отри направиха така, че „зелено-белите“ да отвърнат на удара и да си върнат предимството, за да се изстрелят при 42:37 на голямата почивка.

Динева и Гънълс се постараха отборът от Стара Загора да задържи водачеството си при подновяването на играта. Тара Коколич се прояви и това бе достатъчно за хърватския отбор да постигне нов обрат, повеждайки с точка в края на предпоследния период.

Размяната на точни стрелби запази интригата в началото на последната част. Последва и размяна на кратки серии, а Стояновска и Харисън направиха така, че участникът в женската А група да се откъснат само с точка в последните 54 секунди. Маршич върна жеста от наказателната линия за плюс едно в полза на хърватките, но същото стори и Стояновска с 16 секунди до края. В ответната атака Новак можеше осигури успеха на хърватския отбор, но пропусна и това бе всичко.

Деана Стояновска бе над всички за Берое с 26 точки, 5 борби, 9 асистенции и 4 точни стрелби зад дъгата. Бри Гънълс наниза 18 точки, Кая Харисън записа 12 и 5 овладени под двата коша топки, Теодора Динева завърши с 11 и 10 овладени под двата ринга топки.

Нина Новак отвърна за Трешневка с 15 точки и 6 борби. Каролина Скаре записа 13 и 5 овладени под двата ринга топки, Катарина Михалий реализира 12.