Ръководството на баскетболния клуб Берое продължава да има пълно доверие в треньорските щабове на мъжкия и женския представителен отбор и към момента не обсъжда промени в тях, въпреки трудния период и негативните резултати. Това се посочва в позиция на клуба от Стара Загора, публикувана в официалната му страница в платформата Фейсбук.

От ръководството заявяват, че вярват в хората, които работят за Берое, и в потенциала на състезателите. Според позицията с работа, търпение и единство отборите ще успеят да преодолеят трудния период и да постигнат победи.

Клубът призовава привържениците да продължат да подкрепят двата представителни състава, като подчертава, че тяхната подкрепа е особено ценна в трудните моменти.

„Берое е повече от резултатите в отделните мачове. Берое е кауза и традиция. Берое е общност!“, се казва още в позицията.

От клуба отправят покана към привържениците да подкрепят отбора в предстоящия мач от Адриатическата лига тази вечер, в който женският тим се изправя срещу хърватския Трешневка 2009.



