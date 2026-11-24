Президентът на баскетболния Миньор 2015 (Перник) Николай Горанов не скри, че доброто начало на сезона в НБЛ е било дългоочаквано, а клубът се цели в най-високите позиции тази година.

"Това е един дългоочакван от нас старт на първенството, тъй като вече четвърта година сме в Националната баскетболна лига. Всяка година надграждаме нашите резултати. Тази година събрахме доста опитни играчи. Благодарение и на упоритата работа на треньора Ивица Вукотич, който е от началото на баскетболния отбор в НБЛ и помощник-треньора Милен Дудев, това даде резултати. Надявам се така да продължим в този ритъм до края на първенството", коментира Горанов по повод седемте поредни победи и анонсира, че пернишкият тим има амбициите през този сезон да бъде домакин на турнира за Купата на България при мъжете.

"Нашата цел е винаги да побеждаваме и това е целта на всеки отбор предполагам - да достигне до най-високия етап на класирането. Ние винаги излизаме за победа и ще се постараем тази година да изненадаме фаворитите и ще се борим за първото място", каза още Николай Горанов.

"Към настоящия момент нямаме намерение да привличаме нови състезатели, но до Нова година може би да, защото остава малко време. Всичко зависи от финансовата гледна точка и как ще развият нещата със спонсорства и други организационни въпроси", добави президентът на лидера във временното класиране в Националната баскетболна лига.

"Смея да твърдя, че в някои от мачовете можехме да вкараме и много повече. Ако искаме в най-важния етап на сезона да имаме по-добро класиране, тогава ще зависи предимно от защитата, а не от нападението, така че върху това трябва да се работи в следващите месеци", заяви помощник-треньорът Милен Дудев, а попитан за конкуренцията в първенството, той допълни:

"Смятам, че ще бъде доста интересно, особено докато отборите, които участват в евротурнирите, все още са там. Ще има доста изненади и ще бъде интересно."

Колкото до предстоящия мач на националния тим по баскетбол за мъже в "Арена 8888" в София, Милен Дудев коментира:

"Мисля, че ще победим с голяма разлика, не се съмнявам. По-важното е да се напълни залата, за да може да се запалят още много деца покрай Александър Везенков. Аз съм убеден в победата. По-важното е баскетболната общност да бъде в залата."

Баскетболистът на Миньор 2015 Ерик Димитров се обърна към привържениците на тима: