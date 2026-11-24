Йордан Минчев намери ново предизвикателство в своята кариера. Българският национал смени Испания с елита на Италия. Крилото ще облече екипа на Удине, оповестиха официално от клуба в последните часове на понеделник вечер. Българинът и „бианконерите“, които през настоящия сезон се намират на десетото място във временното класиране, ще си сътрудничат до неговия край.

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Както знаем, Минчев даде ход на 2025/2026 в Манреса, където се озова в средата на юли, но не бе на линия в последните няколко мача. Той имаше своите моменти, помагайки на отбора да направи крачка към класирането в следващата фаза на Еврокъп. Роденият в Сливен играч се отчете със скромните 1.4 точки и 4.0 борби за 7 срещи във втория по сила турнир на Евролигата, докато в Лига Ендеса финишира с по 6.4 точки, 6.0 овладени под двата ринга топки и 1.1 асистенции също за 7 среши.

Кариерата на 28-годишния баскетболист преминава още през Левски, Академик София, Рилски спортист и Балкан. 206-сантиметровият стрелец е трупал опит още в турските Фенербахче и Истанбул, унгарските Атомерому и Орошлани Лайънс, сръбския Вършац, северномакедонския МЗТ Скопие, румънския Сибиу, белгийския Спиру Шарлероа и германския Кемниц.

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Във визитката си със „сините“ има титла в НБЛ и едно бронзово отличие. Със столичния тим може да се похвали още с една Купа и Суперкупа на България, както и с едно сребро за купата на страната. С тима от Скопие спечели Купата на Северна Македония. При престоя си за „зелените“ има сребро в родния елит. С отбора от Шарлероа стана Борец №1 на сезон 2024/2025 във ФИБА Къп.