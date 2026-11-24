Александър Гавалюгов попадна под светлините на прожекторите и върна Санта Клара Юнивърсити на правия път в колежанското първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници оцеляха срещу Илинойс Стейт със 102:99 в среща, която се изигра пред тяхна публика.

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Гавалюгов, който вече се утвърди като неизменен титуляр, бе движещата сила за успеха на Бронкос. Българският национал блесна с най-силното си представяне от началото на сезона отвъд океана, като поведе листата на реализаторите и не бе далече от дабъл-дабъл. Гардът увенча своите усилия с 29 точки, допълнени от 2 борби, 6 асистенции и 1 открадната топка за 28 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 8/14 от средна дистанция, 4/4 отвъд дъгата и 1/1 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин баскетболистите на Хърб Сандек имат на сметката си шест победи и една загуба. На 25 ноември (сряда) Гавалюгов и компания ще домакинстват на Невада Юнивърсити.

Гостите държаха дълго време водачеството в свои ръце през първото полувреме, но домакините сътвориха силен край и поставиха равенството на таблото за 47:47 в неговия край. Интригата се заплете допълнително през второто, но в последните секунди именно Гавалюгов излезе на сцената и осигури успеха на Санта Клара.