От клуба заявиха и амбициите си за шампионската титла.
Президентът на баскетболния Миньор 2015 (Перник) Николай Горанов обяви, че клубът има желание да бъде домакин на предстоящото издание на турнира за Купата на България при мъжете, а не скри и амбиции за шампионската титла.
Попитан дали отборът ще преследва и двата трофея, той заяви:
"Разбира се, а с този състав бихме желали дори и да посрещнем турнира за Купата на България в Перник, ако федерацията реши да ни го повери и да се борим и за този трофей. Все още не знаем какъв ще бъде форматът на Купата на България, но категорично имаме желание да организираме турнира в Перник."
Горанов анонсира и амбициите на Миньор 2015 при възможност да участва и в европейските клубни турнири.
"Да, искрено се надявам това да се случи. Водим разговори с потенциален партньор, който да поеме нещата и имаме желание да играем на европейската сцена. Мисля, че вече достигнахме и този етап от развитието на клуба, така че се надявам искрено да се случи", каза Николай Горанов, който потвърди още, че клубът се надява доброто сътрудничество с община Перник да продължи", заяви той.
"Подкрепата в лицето на общината и кмета на общината Станислав Владимиров е огромна. Винаги ни е подкрепял и ще продължава да го прави. Надявам се това партньорство да продължи", добави Горанов.