Президентът на баскетболния Миньор 2015 (Перник) Николай Горанов обяви, че клубът има желание да бъде домакин на предстоящото издание на турнира за Купата на България при мъжете, а не скри и амбиции за шампионската титла.

Попитан дали отборът ще преследва и двата трофея, той заяви:

"Разбира се, а с този състав бихме желали дори и да посрещнем турнира за Купата на България в Перник, ако федерацията реши да ни го повери и да се борим и за този трофей. Все още не знаем какъв ще бъде форматът на Купата на България, но категорично имаме желание да организираме турнира в Перник."

Горанов анонсира и амбициите на Миньор 2015 при възможност да участва и в европейските клубни турнири.

"Да, искрено се надявам това да се случи. Водим разговори с потенциален партньор, който да поеме нещата и имаме желание да играем на европейската сцена. Мисля, че вече достигнахме и този етап от развитието на клуба, така че се надявам искрено да се случи", каза Николай Горанов, който потвърди още, че клубът се надява доброто сътрудничество с община Перник да продължи", заяви той.

"Подкрепата в лицето на общината и кмета на общината Станислав Владимиров е огромна. Винаги ни е подкрепял и ще продължава да го прави. Надявам се това партньорство да продължи", добави Горанов.