В Черно море новините отново излязоха на преден план. „Моряците“ се подсилиха под коша с ново попълнение. В редиците на варненския тим акостира Чавес Гудуин, обявиха днес официално от клуба. Американецът ще помага на действащия носител на Купата на България до края на настоящия сезон.

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Тежкото крило дава ход на 2026/2027 в Солнок, подсилвайки унгарците в началото на август. Той се превръща в основна фигура в отбора. Гудуин финишира със средни показатели от 9.3 точки и 8.3 борби за 7 мача във ФИБА Къп, докато в елита на Унгария приключва с по 12.3 точки и 9.9 асистенции за 9 срещи.

Преди това 28-годишният играч преминава през гръцките Арис и Колосос Родос, германския Росток и испанския Форса Лейда. На колежанско ниво 206-сантиметровият баскетболист трупа опит в Чарлстън Колидж, Уофорд Колидж и Университета на Южна Каролина.