Коди Милър-Макинтайър няма да бъде на разположение на мъжкия национален отбор на България за мача срещу Дания на 26 ноември в София. Гардът е с грип А и няма да пътува за България.



Заболяването го извади и от състава на Олимпиакос за двубоя срещу Апоел Тел Авив в Евролигата. „Както информира баскетболният клуб Олимпиакос, Коди Милър-Макинтайър няма да бъде на разположение на Йоргос Барцокас за мача, тъй като е с грип тип А“, съобщава гръцката обществена медия ERT Sports. http://www.ertsports.gr



„Милър-Макинтайър остана извън състава, тъй като е с грип тип А“, пише Gazzetta при обявяването на дванадесетте баскетболисти на Олимпиакос за срещата с Апоел.



Александър Везенков ще отпътува за София след мача на Олимпиакос с полет, осигурен от Българската федерация по баскетбол, и ще се присъедини към националния отбор за срещата с Дания. Българската федерация по баскетбол пожелава на Коди бързо възстановяване и благодари на привържениците, които ще подкрепят националния отбор при завръщането му в София за официален мач след повече от 12 години.



България – Дания от предквалификациите за Евробаскет 2029 ще се играе на 26 ноември от 19:00 ч. в „Арена София“.