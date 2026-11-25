Александър Везенков си свърши работата за пореден път и бе сред обичайните заподозрени за четвъртия пореден успех на Олимпиакос в Евролигата. Българинът и неговите съотборници поставиха на колене със 104:79 в среща от 14-ия кръг, изиграна в "Сунел Арена". Мачът предложи своите достойнства от гледна точка на интригата, но селекцията на Йоргос Барцокас обезоръжи състава на Димитрис Итудис в заключителната четвърт, спечелена с 32:13. По този начин гърците нанесоха второ последователно поражение на израелците в турнира на богатите.

Спортист №1, който без изненада намери място сред титулярите и само след по-малко от 24 часа трябва да играе срещу Дания във втората фаза от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, бе на обичайното си ниво. Българският национал спаси традицията, поставяйки името си сред най-добрите реализатори и бе близо до дабъл-дабъл. Крилото остави на сметката си 21 точки, 6 борби, 3 асистенции и 2 откраднати топки за 31 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/7 от средна дистанция, 3/5 отвъд дъгата и 0/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Извън редиците на гърците бе другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, който е е болен от грип.

Селекцията на Йоргос Барцокас се изкачи на върха във временното класиране с 11 победи и 3 загуби, а "червените" се намират на незавидното 12-то място със 7 успеха и 7 поражения. На 4 декември (петък) Везенков и компания ще АСВЕЛ Вильорбан, докато Апоел ще приеме Олимпия Милано ден по-рано.

Big home W for @Olympiacos_BC on a @Cory_Joe career-high night! #EveryGameMatters https://t.co/0IIKRRIehi — EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2026

Откриващите минути предложиха дъжд от точни стрелби. Кори Джоузеф и Тайрик Джоунс обединиха усилия за домакините, докато от другата страна Ишмаел Уейнрайт, Василие Мицич и Дан Отуру върнаха жеста в офанзивен план. Последва включване и на Александър Везенков, който даде тон на гърците за крехък аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Размяната на кратки серии беляза началото на втория период, в който не липсваха заплахи и от двете страни. Все пак „червено-белите“ имаха последната дума се оттеглиха в съблекалнята при 49:44.

BIG TIME ALLEY OOP FINISH BY JONES! Courtesy of @EvanFourmizz @TyriqueJones_ @Olympiacos_BC | #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/bzueu0AgIQ — EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2026

Еван Фурние и Уейнрайт превърнаха в надстрелване старта на третата част, както и в тенденция честата смяна на водачеството. На бърза ръка Везенков и Джоузеф изляга на сцената, за да може актуалният първенец на Гърция да се настани отново на лидерската позиция и да си извоюва 6-точков актив след 30 минути игрово време.

What a start for @Cory_Joe https://t.co/V8HA4MqoRm — EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2026

Домакините откриха заключителната четвърт със серия от 13:3, дело на Донта Хол, Везенков, Фурние и Джоузев, за да протегнат ръка към двуцифрената разлика. Израелците изпаднаха в нокдаун и до финалната сирена трябваше да се примирят с поражението.

Кори Джоузеф се разписа с 27 точки за Олимпиакос, включително и с 5 успешни стрелби зад дъгата. Еван Фурние се отчете с 23 и 11 асистенции.

Ишмаел Уейнрайт отговори за Апоел със 17 точки, като наниза и 5 точни шута зад арката. Василие Мицич наниза 16, Антонио Блейкни отбеляза 15.