Българският национален отбор за мъже излиза за още една вярна крачка във втората фаза от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев ще домакинства на Дания в среща от третия кръг в група D. Мачът ще бъде изигран в най-голямата зала в България – „Арена София“, като бележи завръщането на националите в столицата след 12-годишна пауза. Очаква се истински празник, след като спортното съоръжение бе разпродадено, а еуфорията около мача придоби още по-солидни размери в последните дни, когато билетите за него свършиха със светкавична скорост.

Към момента „лъвовете“ имат една победа на сметката си, а скандинавците са на обратния полюс.

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Българите са в ролята на фаворит и това няма как да не е така, тъй като ще имат на разположение името, което респектира цяла Европа – Александър Везенков. Лидерът на Олимпиакос ще трябва да влезе в обичайната си роля и да превъзмогне умората, след като ще изиграе два мача за близо 24 часа. Крилото вече стори това срещу Апоел Тел Авив в последните часове на сряда вечер в среща от Евролигата, след което отпътува за София с частен самолет, осигурен от Българската федерация по баскетбол, а за това се погрижи новоизбраният президент в лицето на Константин Папазов. По този начин Везенков пристигна на българска земя посред нощ, а освен това ще трябва да демонстрира на какво е способен и без нито една тренировка, проведена със своите български съотборници. Все пак и при тези обстоятелства, с които трябва да се справя, класата на национала е достатъчна, за даде нужната увереност на „лъвовете“.

Лоши новини в българския лагер също не липсват. Причината е, че ден преди двубоя „трикольорите“ се лишиха от другия играч на „червено-белите“ – Коди Милър-Макинтайър. Американецът с български паспорт боледува от грип и отпадна ден преди срещата, което означава, че представителният ни тим ще бъде без натурализиран чужденец за този втория игрови прозорец. Така завръщането на гарда се отлага, като за последно облече екипа на родния отбор през февруари 2025 година. Подобно на Везенков, той също трябваше да се качи на самолета след мача на гърците в турнира на богатите.

Другата лоша новина е отсъствието на Мирослав Васов. Един от реализаторите на Рилски спортист получи контузия и отпадна още на старта на подготовката.

Българите обаче имат достатъчно арсенал, за да направят още един верен ход по пътя към същинските квалификации за шампионата на Стария континент догодина. Гръбнакът на „лъвовете“ отново се състои от капитана Павлин Иванов, Борислав Младенов, Йордан Минчев, Александър Стоименов, Константин Тошков, Емил Стоилов и Цветомир Чернокожев, от които ще се очаква да си разпределят отговорността. Големият отсъстващ е Иван Алипиев, който бе на линия за първия игрови прозорец през август, но тежка контузия сложи край на неговия сезон.

В състава на „трикольорите“ след по-дълга пауза се завърнаха Николай Михайлов и Лъчезар Тошков. Не е изключено минути да запише най-младият в отбора – Стефан Михайлов, а пред дебют е Александър Матушев.

От своя страна съставът на Ерез Битман може да се окаже опран до стената, ако не си тръгне с успеха, тъй като ново поражение ще усложни неговата ситуация в опит да се класира за истинските пресявки още в тази фаза. Израелецът пое датчани в началото на октомври, подписвайки договор до август 2027 г. За наставника това е втори период начело на скандинавците след този между 2017 и 2021 г., като може да се похвали с победи над Литва и Чехия. Той замени оттеглилия се през август Алън Фос. Битман е добре познат на Директор „Развитие“ към БФБ – Пини Гершон, на когото е бил асистент в Макаби Тел Авив.

Голямата липса в датския отбор се казва Габриел Лундберг от Макаби. Гардът се възстановява от операция на скъсан менискус. „Червено-белите“ са и без Шавон Шийлдс от Фенербахче, който има датски паспорт, но за последно игра в квалификациите за Евробаскет 2025.

Сред най-опасните баскетболисти в датските редици са Бакари Диба, Давид Кристенсен, Йонатан Клусман и Джърмейн Уеб, който е датчанин с американски корени.

Към момента българите нямат загуба от датчаните, като спечелиха последните си три мача, но те бяха контроли, а последните две се изиграха през 2014 г. Последните официални мачове в исторически план пък са през 1953 и 1955 г., а резултатите са красноречиви. В първата среща „лъвовете“ печелят с внушителното 96:26 в квалификациите за европейското първенство в Москва, докато две години по-късно успехът е още по-голям след 107:33 на шампионата на Стария континент в Будапеща.