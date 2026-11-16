Националният отбор на Гърция победи Сърбия с 1:0 в последния си мач от груповата фаза на Лигата на нациите, но не успя да се класира за четвъртфиналите на турнира. Единственото попадение на стадион "Пантесалико“ отбеляза Георгиос Масурас в 69-ата минута.

Гърците се нуждаеха не само от победа, но и от благоприятен резултат в двубоя между Нидерландия и Германия. Воденият от Юрген Клоп Бундестим обаче разгроми нидерландците с 5:0 в Берлин и си осигури участие в елиминационната фаза.

Въпреки разочарованието Гърция завърши кампанията с 11 точки и запази мястото си в Лига А като един от двата най-добри отбора, класирали се на трета позиция в групите.

Домакините започнаха активно и създадоха редица положения още през първото полувреме. Христос Цолис беше най-опасният футболист в нападението на Гърция, но вратарят на Сърбия Ваня Милинкович-Савич се намеси решително при няколко негови удара. Възможности се откриха и пред Танасис Андруцос и Константинос Кулиеракис, но резултатът остана непроменен до почивката.

През втората част гръцкият селекционер Иван Йованович потърси промяна в атаката. В 61-ата минута той включи в игра Георгиос Масурас и Анастасиос Бакасетас, като премина към схема 4-2-3-1.

Решението му даде резултат само осем минути по-късно. Вангелис Павлидис изпрати отлично подаване към далечната греда, където Масурас завърши атаката с прецизен удар и преодоля Милинкович-Савич за 1:0.

Сърбия опита да реагира в заключителните минути и беше близо до изравняване, когато Сергей Милинкович-Савич уцели гредата. Гръцката защита обаче удържа преднината и донесе победата на домакините.

Така Гърция завърши участието си в груповата фаза с успех, който донесе частично удовлетворение след тежкото поражение с 0:7 от Нидерландия в предишния кръг. Отборът на Иван Йованович обаче остана извън четвъртфиналите, докато Германия и Нидерландия продължават напред в надпреварата.