Германия постигна впечатляваща победа с 5:0 над Нидерландия на Олимпийския стадион в Берлин и си осигури място на четвъртфиналите в Лигата на нациите.

Воденият от Юрген Клоп състав демонстрира коренно променено лице, като съчета висока преса, агресивна игра и ефективност в нападение, за да нанесе тежко поражение на един от основните си съперници.

Германците се нуждаеха от задължителен успех, за да продължат напред без зависимост от резултата в другия двубой от групата между Гърция и Сърбия. Вместо предпазлив подход обаче Клоп заложи на офанзивен футбол, а неговите възпитаници постепенно наложиха пълно превъзходство.

Началото не предвещаваше подобна развръзка. Германия владееше повече топката и пресираше високо, но Нидерландия създаваше опасности чрез бързи контраатаки. В 19-ата минута Крисенсио Съмървил се озова на отлична позиция, но се подхлъзна при опита си за удар. Седем минути по-късно Дониел Мален пропусна с глава след центриране на Коди Гакпо.

Постепенно домакините намериха ритъма си. В 32-ата минута Дери Шерхант беше близо до откриването на резултата, но ударът му от движение срещна страничния стълб.

Натискът на Германия даде резултат в 41-ата минута. Йозуа Кимих намери Шерхант по левия фланг, а роденият в Берлин футболист навлезе навътре и с великолепен удар изпрати топката в горния десен ъгъл на вратата на Барт Вербрюген. Попадението предизвика бурна реакция по трибуните и даде допълнителна увереност на домакините.

След почивката футболистите на Клоп повишиха още повече темпото. Още в 46-ата минута Шерхант пропусна добра възможност да удвои преднината, а малко по-късно Марк-Андре тер Стеген трябваше да се намесва след опасен удар на Гакпо.

В 60-ата минута Флориан Вирц покачи на 2:0 след впечатляващо индивидуално изпълнение. Германският национал комбинира с Шерхант пред наказателното поле, възстанови контрола върху топката след намесата на Дензъл Дъмфрис и с прецизен удар с левия крак я изпрати в мрежата с помощта на страничния стълб.

Само пет минути по-късно Нико Шлотербек направи резултата класически. Защитникът се възползва от центриране на Браян Груда от свободен удар и с глава насочи топката в десния ъгъл на вратата.

Германската офанзива продължи и в 71-ата минута Вирц отбеляза второто си попадение в срещата. След отлично взаимодействие с Груда футболистът на Ливърпул засече от близко разстояние подаване на своя съотборник и покачи на 4:0.

Шест минути по-късно и самият Груда увенча силното си представяне с гол. Шерхант стреля отляво в наказателното поле и уцели гредата, а отбитата топка попадна при Груда, който я изпрати в мрежата за 5:0.

До края Германия продължи да търси нови попадения, но Вербрюген предотврати още по-тежко поражение за гостите. Клоп използва заключителните минути и за промени в състава, като даде дебют на Фин Йелч, а в игра се появи и младият Ленарт Карл.

Категоричният успех позволи на Германия да изпревари Нидерландия във временното класиране по голова разлика, след като двата отбора събраха по 11 точки. Германците си гарантираха участие на четвъртфиналите, а петте отбелязани попадения подчертаха атакуващия потенциал на състава.

Победата имаше и символично значение. За първи път от 1966 година Германия отбеляза поне четири гола срещу Нидерландия, а двубоят се превърна в запомнящ се завършек на над 70-годишното партньорство между Германския футболен съюз и "Адидас“. От 2027 година националните отбори на страната ще бъдат екипирани от "Найк“.