Везенков властва на реализаторския връх за Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков продължава да твори история се екипа на Олимпиакос в Евролигата. Лидерът на „червено-белите“ стана Реализатор №1 на клуба в турнира на богатите. Българският национал вече има на сметката си 3561 точки, изпреварвайки в ранглистата една от най-големите легенди на гърците и европейския баскетбол – Василис Спанулис, който вече се намира на второ място 3552.

HISTORY MADE! Sasha Vezenkov becomes @Olympiacos_BC’s all-time leading EuroLeague scorer, surpassing the legendary V. Spanoulis https://t.co/mSYd4t4QtV — EuroLeague (@EuroLeague) November 12, 2026

Крилото излезе на върха за тима от Пирея в най-комерсиалната клубна надпревара по време на първата част в мача от 11-ия кръг срещу Дубай в „Шунел Арена“. По този начин 31-годишният баскетболист направи още една стъпка към затвърждаването на своя легендарен статут в историята на „червено-белите“. В края на октомври 206-сантиметровият стрелец отново задмина Спанулис. Тогава той изпревари гръцкия гард, превръщайки се в топреализатор на гърците във всички европейски турнири.

Another historic chapter in Sasha Vezenkov’s incredible journey in red and white! Our MVP has become Olympiacos’ all-time leading scorer in EuroLeague history, surpassing the legendary Vassilis Spanoulis! From his very first points in our jersey against Coach Bartzokas’ Khimki back in 2018 to his record-breaking 3,553rd point, relive the highlights of this remarkable journey! Congratulations, Sasha! The best is yet to come! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacosBC #TogetherWeFight — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 12, 2026

От началото на сезона роденият в Никозия играч отново дава заявка за спечелването на приза на редовния сезон в Евролигата. Срещу името на Везенков личат средни показатели от 19.1 точки, 6.0 борби и 1.0 асистенция за 10 мача.