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Везенков властва на реализаторския връх за Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Крилото влезе за пореден път в историята на гърците в турнира на богатите.

Везенков властва на реализаторския връх за Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
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Александър Везенков продължава да твори история се екипа на Олимпиакос в Евролигата. Лидерът на „червено-белите“ стана Реализатор №1 на клуба в турнира на богатите. Българският национал вече има на сметката си 3561 точки, изпреварвайки в ранглистата една от най-големите легенди на гърците и европейския баскетбол – Василис Спанулис, който вече се намира на второ място 3552.

Крилото излезе на върха за тима от Пирея в най-комерсиалната клубна надпревара по време на първата част в мача от 11-ия кръг срещу Дубай в „Шунел Арена“. По този начин 31-годишният баскетболист направи още една стъпка към затвърждаването на своя легендарен статут в историята на „червено-белите“. В края на октомври 206-сантиметровият стрелец отново задмина Спанулис. Тогава той изпревари гръцкия гард, превръщайки се в топреализатор на гърците във всички европейски турнири.

От началото на сезона роденият в Никозия играч отново дава заявка за спечелването на приза на редовния сезон в Евролигата. Срещу името на Везенков личат средни показатели от 19.1 точки, 6.0 борби и 1.0 асистенция за 10 мача.

#Евролига 2026/2027 #БК Олимпиакос #Александър Везенков

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