Везенков спази традицията при осмия верен ход на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков си свърши работата и Олимпиакос си припомни вкуса на успеха в Евролигата на бърза ръка. Българинът и неговите съотборници се позаболяваха срещу Дубай след 101:72 в среща от 11-и кръг, изиграна в "Шунел Арена". Селекцията на Йоргос Барцокас даде индикации, че ще доминира още през първото полувреме, а през второто затвърди тези впечатления и спряха успешната серия от две поредни победи в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент за състава, воден от Шави Паскуал.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година, който в хода на мача се изкачи еднолично на върха при реализаторите в историята на гърците в турнира на богатите, логично попадна сред титулярите. Бългаският блесна през първото полувреме и третата част, завършвайки на второ място в реализаторската листа за "червено-белите". Крилото се прибра в съблекалнята с 20 точки, 4 борби, 1 открадната топка, 1 чадър и 1 чадър за 21 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе почти перфектен - 6/6 от средна дистанция, 2/4 отвъд дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Солидни впечатления остави и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, който този път се включи от резервната скамейка. Американецът с български паспорт постави името си сред най-добрите реализатори и не бе далече от дабъл-дабъл. Гардът финишира с 10 точки, 2 борби, 7 асистенции и 1 откраданта топка за 19 минути в игра. При стрелбата си той бе 1/3 от близко разстояние, 2/6 от далечна дистанция и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Срещу името на действащите шампиони в Евролигата личат осем победи и три загуби, което ги поставя на второ място във временното класиране, а отборът от Обединените арабски емирства се намира на седмата позиция със седем успеха и четири поражения. На 17 ноември (вторник) Везенков, Милър-Макинтайър и Компания ще имат визита на Макаби Тел Авив, докато Дубай ще домакинства на Анадолу Ефес.

A dominant bounce-back performance sees the Reds climb up the standings! #EveryGameMatters https://t.co/f9Lz1E0WrW — EuroLeague (@EuroLeague) November 12, 2026

Александър Везенков и Олимпиакос се превърнаха в основната заплаха за гостуващата защита, за да могат домакините да нарушат статуквото, свързано с честите смени на водачеството, както и да се настанят еднолично на лидерската позиция. Фелипе Петрушев бе светлият лъч в офанзивен план за гостите, но алгоритмите на гърците действаха и в защита, а Кори Джоузев и Везенков се погрижиха да се отскубнат със 7 точки в края на встъпителния период.

Watch out for @JaronBgame #MotorolaMagicMoment | @Moto https://t.co/zgGdREinhJ — EuroLeague (@EuroLeague) November 12, 2026

Солидното представяне в дефанзивен план отвори пътя на „червено-белите“ и към първа двуцифрена разлика в хода на следващата десетка. Опитите на Дуейн Бейкън да даде тон на отбора от Обединените арабски емирства се оказаха временно решение, а Коди Милър-Макинтайър, Тайрик Джоунс и Фурние предоставиха възможността на тима от Пирея да се прибере в съблекалнята при 57:43.

NOT in his house. @Olympiacos_BC #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/qQJf58UicQ — EuroLeague (@EuroLeague) November 12, 2026

Далечните снаряди, дело на Везенков и Фурние, вдъхновиха актуалните първенци на Гърция да направят преднината си още по-солидна на старта на третата част. Усилията на Бейкън не намериха подкрепа от неговите съотборници и домакините продължиха с наказателната си акция, за да си извоюват 32-точков актив след 30 минути игрово време. Така заключителната четвърт се превърна в протоколна и единственото по-интересно до финалната сирена бе само крайният резултат.

His best assist ever? Sasha with an absolute DIME#MotorolaMagicMoment | @Moto https://t.co/jeOjHSR2Mj — EuroLeague (@EuroLeague) November 12, 2026

Еван Фурние се развихри за Олимпиакос със своите 28 точки и 5 асистенции, към които добави и 5 успешни стрелби зад дъгата. Кори Джоузев наниза 12 точки, Мбай Ндяй финишира с 11 и 6 борби.

Дуейн Бейкън отвърна с 20 точки за Дубай. Мфиундо Кабенгеле записа 12 и 6 борби.