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Париж и Партизан постигнаха победи в 11-ия кръг на Евролигата

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Спорт
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Парижани надвиха Фенербахче, а Партизан се наложи над Баскония.

париж партизан постигнаха победи кръг евролигата
Снимка: БГНЕС
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Отборите на Париж и Партизан постигнаха домакински победи в 11-ия кръг на Евролигата по баскетбол.

Френският отбор записа четвърти пореден и общо пети успех от началото на сезона, надигравайки Фенербахче със 111:109 след продължение и заема 12-о място във временното класиране с актив 5-6. Турският гранд допусна трета загуба в последните си четири срещи, оставайки на седма позиция с баланс 7-4.

Уейд Болдуин реализира 2 точки за Фенербахче при оставащи 8 секунди от редовното време за равенство 92:92 и прати мача в продължение. Ситуацията се повтори и в допълнителните пет минути, като при оставащи 8 секунди Шейвън Шийлдс реализира тройка за 109:109, но в последната секунда Надир Ифи донесе успеха за домакините с точен изстрел за 2 точки.

Франк Нтиликина беше най-резултатен за парижани с 22 точки, докато за Фенербахче Тейлън Хортън-Тъкър отбеляза 32 точки и 10 борби.

Съставът на Партизан се наложи над Баскония с 80:66 в Белград. Сръбският тим постигна втора поредна и общо шеста победа за актив 6-5, който му носи 11-о място в подреждането. Негативната серия за испанския Баскония продължи с общо десето поражение и последната, 20-а позиция в класирането.

Домакините водеха с 65:60 след третата четвърт, а силни последни 10 минути подпечатаха успеха им.

Най-резултатен за Партизан беше Тони Джекири със 17 точки и 6 борби, а с 16 точки, 4 борби и 6 асистенции завърши Карлик Джоунс.

Останалите срещи от 11-ия кръг в Евролигата предстоят тази вечер и утре, като Олимпиакос на Александър Везенков приема днес Дубай Баскетбол от 21:15 часа българско време.

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#Евролига 2026/2027 #БК Партизан #БК Париж

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