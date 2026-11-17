Европейският парламент отбеляза днес 20-ата годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. Двете страни се присъединиха към блока на 1 януари 2007 година.

На събитието в Брюксел присъстваха ключови политици от двете държави, сред които бившият български премиер Симеон Сакскобургготски и главният преговарящ за България и първи български еврокомисар Меглена Кунева.

Гост беше и Жан-Клод Юнкер – бивш председател на Европейската комисия и премиер на Люксембург.

През 2005 година Жан-Клод Юнкер е министър-председател на Люксембург. Страната председателства Европейския съвет точно когато България и Румъния подписват Договора за присъединяване.

Жан-Клод Юнкер – бивш премиер на Люксембург и председател на ЕК: „Беше краят на април 2005 година. Беше ден на радост и щастие. И днес още съм щастлив, че двете държави са част от Европейския съюз. Има огромна разлика дали Европейският съюз е с тези две държави, или без тях. Затова съм щастлив, че България и Румъния са част от Съюза.“

За бившия премиер, подписал договора – Симеон Сакскобургготски, ЕС няма алтернатива. Днес още повече отпреди.

Симеон Сакскобургготски – бивш премиер на България: „Нямаме друг избор. Това трябва да стане съвсем пределно ясно, тъй че каквито и критики да има, нека това допринася, за да се коригират някои неща. Но да гледаме напред само в този контекст, няма друго.“

Бившият главен преговарящ и първи български еврокомисар Меглена Кунева си спомня подкрепата на всички партии в българския парламент.

Меглена Кунева – бивш главен преговарящ и първи български еврокомисар: „Когато българският договор за присъединяване беше гласуван в парламента, независимо от всички спорове и независимо от всички фалшиви новини как сме щели да плащаме повече, отколкото получаваме, как ще ни забранят ракията – нали видяхте, че не ни я забраниха, как нямало да можем да купуваме криви краставици или да ядем шкембе чорба. Въпреки всичко това нито един член на българския парламент не гласува против договора ни за присъединяване.“

За поколението, родено след приемането на България в ЕС, това е всичко, което познава.

Кристиян Луканов, ученик във Френската гимназия, председател на младежката организация на „Паневропа“: „Аз съм от първото поколение след влизането на България в Европейския съюз. За мен това е всичко, което съм познавал през целия си живот. Искам да работя за това Европа да остане жива и единна – за младите хора, за всички.“

Според Роберта Мецола ЕС е приел България и Румъния с отворени обятия.

Роберта Мецола – председател на ЕП: „И двете държави се възползваха от членството си – както в икономически план, така и по отношение на всички свободи, които Европейският съюз предоставя.“

ЕП ще отбележи годишнината още веднъж – през януари, по време на пленарната си сесия.