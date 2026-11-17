Новата ера в Сърбия след Александър Вучич вече официално започна. Днес се състоя учредителното събрание на Скупщината. След историческата победа на "Студентска листа" новите депутати положиха клетва и започва процесът по сформиране на правителство. В Международния ден на студента сръбските младежи празнуваха своята победа над Вучич след две години на протести.

Приветстваха ги като звезди - на Балканите рядко се вижда депутати да се радват на такава любов и на техните плещи да лежат толкова големи очаквания.

"За първи път виждаме какво е не да четеш история, а да творим сами. Един ден моите деца и внуци ще учат в учебниците това, което всички ние написахме заедно. Тази хуманитарна кампания е още един начин да покажем, че сме тук един за друг като нация и като граждани."



"Сърбия се пробуди и дойдохме тук пред Скупщината да приветстваме новите депутати."

А за депутатите от партията на Александър Вучич имаше освирквания. Лидия Вукичевич от Сръбската прогресивна партия беше залята с кисело мляко.



По традиция учредителното събрание започна с химна. Председателства най-възрастният депутат - професор Стоян Раденович. 140 са депутати от Студентска листа, сред тях академици, адвокати, учени и актьор. С днешното заседание те сложиха край на 14-годишното управление на Александър Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия, която има 103 депутатски места.



В кафета, ресторанти и университети бяха организирани събития за гледане на живо на учредителното събрание. В кафене в Лесковац хората гледаха с вълнение и коментираха.

"Това е спектакъл и трябва да призная, че подобен не сме гледали от дълго време."

Снимки: БТА

"Очаквам новият парламент да работи като парламент в нормална демокрация, каквато Сърбия трябва да е да спазва конституцията и законите."

От днес започва да тече 90-дневен срок за сформиране на ново правителство, а студентите празнуваха своята победа в Пионерския парк - там, където преди се събираха привържениците на Вучич, играха хора и пяха патриотичната песен, превърнала се в символичен химн на студентското протестно движение - "Хайде, граде - Сърбия се буди!"



