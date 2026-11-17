Делото "Сияна" беше отложено. От съда в Плевен съобщиха, че съдийката по делото е болна. Според страните обаче проблем може да се окаже необходимостта автоекспертът, изготвил експертиза за катастрофата, да бъде отзован, защото не отговаря на новите изисквания за вещите лица.

13-тото заседание по делото "Сияна" може да се препъне в едно въведено, ново изискване. Само автоекспертите вещи-лица да полагат специален изпит, за да изпълняват дейността си. Незовисимо, че това може да са хора - преподаватели в университети и изготвили до момента хиляди автотехнически експертизи по сложни дела за катастрофи, с настъпила смърт на пътя.



Съобщението, че делото "Сияна" се отлага дойде буквално 11 минути преди 9 сутринта. Причината - съдийката, която води процеса е болна, казват от Окръжния съд в Плевен. Бащата на Сияна научи от журналистите, че заседание няма да има.

Николай Попов, баща на Сияна: "Това е най-отвратителното, че делата за смърт на пътя се превръщат във вечен ад за жертвите и за близките на пострадалите. Аз съм се готвил за това дело дълго време, защото аз участвам активно в него. Станах сутринта в 4, за да пътувам. Мои близки също пътуват насам и се оказва, че дело няма да има."

Изненадан се оказа и Явор Нотев, който е адвокат на подсъдимия.

Явор Нотев, адвокат на подсъдимия Георги Александров: "Добросъвестно се подготвих за днешното заседание и съм изненадан от това, че денят е провален."

Бащата на Сияна се съмнява, че причина за отлагането на делото е промяна в Наредбата, която изисква само автоекспретите - вещи лица да са положили специален изпит.

Николай Попов, баща на Сияна: "Вещото лице, което е по делото Божидар Илиев не се явил на този изпит, но когато той е бил назначен, тази разпоредба не е действала. Разпоредбата в момента се обжалва пред петчленен състав на ВАС. И смятам, че съдийката се разболя от притеснение какво решение да вземе, дали да остави експрета по делото или да го отзове."

Явор Нотев, адвокат на подсъдимия Георги Александров: "Ако днес се беше състояло съдебното заседание, моето разбиране е, че Божидар Илиев би трябвало сам да се оттегли от делото, поради това, че той няма качеството на вещо лице."

Бащата на Сияна призова министерството на правосъдието и депутатите да решат проблема с автоекспретите със законови промени.

Снимки: БТА

Ето така 13-тото заседание по делото "Сияна" може да се окаже наистина фатално. И да върне процеса в един по-ранен етап, когато да бъде възложена нова - трета автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Само, че не се знае ще има ли вещо лице, което да я изготви.