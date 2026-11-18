Звездата на Олимпиакос Александър Везенков призна, че е имал късмет при коша от центъра с финалната сирена, с който той изравни резултата срещу Макаби Тел Авив на 82:82, а впоследствие гръцкият гранд сечели с 97:95 след продължение двубоя от Евролигата снощи.

„Ако трябва да бъда честен, имах малко късмет. Не мислех, че ще вкарам от такава дистанция, но когато направих стрелбата, почувствах, че е добра. Влезе, а това ни помогна впоследствие да спечелим и мача. Допуснахме доста грешки, особено през второто полувреме. Просто спряхме да играем и в защита, и в нападение. Допуснахме да ни вземат твърде много борби, дадохме им лесни тройки, просто играта ни не вървеше. Може би не заслужавахме да спечелим. Искам да поздравя Макаби за начина, по който игра. Но победата си е победа. Борихме се до края. В продълженията първо ние бяхме напред, а след това и те. Не се предадохме до последната секунда. Реализирахме няколко ключови коша, три тройки. Те направиха две грешки и ние се възползвахме. Ако искаш да постигнеш нещо голямо, трябва да работиш здраво и да намалиш неточностите. Сега ще празнуваме, а след това ще се готвим за мача с Реал Мадрид“, каза българският национал.

Везенков обясни, че по време на тренировки прави удари от центъра.