Таня Гатева изрази задоволството си след втората победа за българския национален отбор по баскетбол за жени, която го доближава до Евробаскет 2027. „Лъвиците“ изстрадаха успеха срещу Чехия след драматичното 56:53 в „Краловка Арена“, Прага.

"Виждах, че побеждаваме, но имаше големи нерви и умора в момичетата. Отново показахме характер и вяра, което много ме радва. Смятам, че по-лош мач от този не можем да изиграем, а ние спечелихме. Искам да отбележа играта на Стефани Костович, която беше невероятна в този двубой. Даде ни много енергия и спокойствие във важните моменти, присъствие под коша и увереност. Искам да кажа, че победата е на целия отбор и всяка една даде това, от което имаме нужда. Именно на това разчитаме – отборната игра и защита, както и на отборното нападение, въпреки че започнахме много лошо и нищо не ни се получаваше.

Тя коментира и шансовете на България да се класира за еврошампионата.

"Не трябва да бързаме в никакъв случай. Нека да караме стъпка по стъпка. Със сигурност този успех ни дава спокойствие, но има много мачове и нищо не се знае. Трябва да останем уверени и да се борим до последния мач с Чехия, когато ще сме домакини. Испания спечели срещу Хърватия и ние се борим за второто място. Предстои ни гостуване на хърватките през февруари, което ще бъде много тежко. На този етап не мислим за срещата с испанките, това е реалността. Не си позволяваме да правим сметки, просто действаме мач за мач и следваме пътя. Да, определено дишаме по-спокойно, но имаме още мачове", каза Гатева.

"Рано е да се радваме, не е моментът, имаме още какво да подобрим. Вярвам, че след тази победа момичетата ще дойдат готови, здрави и мотивирани за втория игрови прозорец през февруари. На мнение съм, че те самите са повярвали още повече след този успех, че можем да направим тази голяма крачка", отбеляза треньорът на България.