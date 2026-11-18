Самоковският тим отнесе звучен шамар на европейска сцена.
Рилски спортист остана далече от още един успех във ФИБА Къп. Съставът на Любомир Киров не успя да се противопостави срещу Есенлер Ерокспор след 62:113 в мач от седмия кръг в група C. В "Акатлар Арена" самоковският тим успя да се противопостави само в началото, но впоследствие баскетболистите на Уфук Сариджа поеха абсолютен контрол до края, записвайки седми последователен успех във втория по сила турнир на ФИБА. Гостите отстъпиха при асистенциите след 16:38 и направиха повече грешки - 25:8. Освен това при откраднатите топки се отчетоха само с 1 срещу 17 за турците, които нямаха спиране и при стрелбата зад дъгата, където бяха 15/32 срещу 5/22.
Огромна роля за слабото представяне на Рилецо оказа липсата на Деян Карамфилов и Малик Джонсън, които имат здравословни проблеми и се присъединиха към по-дълготрайно липсващия Алан Арнет, а в игра не влезе и Мирослав Васов.
Самоковският тим има на сметката си две победи и пет загуби, като се намира на четвъртото място във временното класиране, а отборът от Истанбул остава еднолично на върха с пълен актив от седем успеха. Следващият мач за Рилски в надпреварата ще бъде на 10 декември, когато ще гостува на Гянджа. От своя страна Ерокспор ще има гостуване на Университатя Крайова ден преди това.
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Дебютните минути се превърнаха в надстрелване. Кевин Йебо открадна шоуто за домакините, а Айзея Ричардс, Мартин Йорданов и Чавдар Костов отговаряха за гостите. Постепенно турците включиха на друга скорост нападение и двуцифрената разлика бе факт за 18 точки след 10 минути игра.
Отборът от Истанбул не бе готов със свалянето на оборотите във втората част, в която разликата стана още по-застрашителна. Гардът на самоковския тим падна още повече и участникът в турския елит фиксира 68:36 на голямата почивка.
Така второто полувреме се превърна в протоколно и макар по-слабата резултатност, единствената интрига бе свързана с това какъв ще бъде крайният резултат.
Красимир Петров отсрами Рилски с 15 точки и 7 асистенции, но бе отговорен и за 11 грешки. Джаксън Стормо записа 10 и 7 борби.
Кевин Йебо даде тон на Ерокспор с 19 точки и 10 борби. Амаду Соу има 16 и 7 овладени под двата ринга топки, Егехан Арна (7 асистенции) и Кевин ван дер Вурст (11 завършващи подавания) нанизаха по 13. Джеймс Уеб отбеляза 12 точки.