Рилски спортист остана далече от още един успех във ФИБА Къп. Съставът на Любомир Киров не успя да се противопостави срещу Есенлер Ерокспор след 62:113 в мач от седмия кръг в група C. В "Акатлар Арена" самоковският тим успя да се противопостави само в началото, но впоследствие баскетболистите на Уфук Сариджа поеха абсолютен контрол до края, записвайки седми последователен успех във втория по сила турнир на ФИБА. Гостите отстъпиха при асистенциите след 16:38 и направиха повече грешки - 25:8. Освен това при откраднатите топки се отчетоха само с 1 срещу 17 за турците, които нямаха спиране и при стрелбата зад дъгата, където бяха 15/32 срещу 5/22.

Огромна роля за слабото представяне на Рилецо оказа липсата на Деян Карамфилов и Малик Джонсън, които имат здравословни проблеми и се присъединиха към по-дълготрайно липсващия Алан Арнет, а в игра не влезе и Мирослав Васов.

Самоковският тим има на сметката си две победи и пет загуби, като се намира на четвъртото място във временното класиране, а отборът от Истанбул остава еднолично на върха с пълен актив от седем успеха. Следващият мач за Рилски в надпреварата ще бъде на 10 декември, когато ще гостува на Гянджа. От своя страна Ерокспор ще има гостуване на Университатя Крайова ден преди това.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Rilski Sportist Samokov (@rilski_sportist)





Дебютните минути се превърнаха в надстрелване. Кевин Йебо открадна шоуто за домакините, а Айзея Ричардс, Мартин Йорданов и Чавдар Костов отговаряха за гостите. Постепенно турците включиха на друга скорост нападение и двуцифрената разлика бе факт за 18 точки след 10 минути игра.

Отборът от Истанбул не бе готов със свалянето на оборотите във втората част, в която разликата стана още по-застрашителна. Гардът на самоковския тим падна още повече и участникът в турския елит фиксира 68:36 на голямата почивка.

Така второто полувреме се превърна в протоколно и макар по-слабата резултатност, единствената интрига бе свързана с това какъв ще бъде крайният резултат.

Красимир Петров отсрами Рилски с 15 точки и 7 асистенции, но бе отговорен и за 11 грешки. Джаксън Стормо записа 10 и 7 борби.

Кевин Йебо даде тон на Ерокспор с 19 точки и 10 борби. Амаду Соу има 16 и 7 овладени под двата ринга топки, Егехан Арна (7 асистенции) и Кевин ван дер Вурст (11 завършващи подавания) нанизаха по 13. Джеймс Уеб отбеляза 12 точки.