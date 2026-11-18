Локомотив Пловдив преклони глава драматично за втори пореден път и се отдалечи от следващата фаза във ФИБА Къп. Действащите вицешампиони в НБЛ отстъпиха в трилър срещу Орадя с 99:104 след продължение в среща от седмия кръг в група J, изиграна в "Ордя Арена". Мачът не разочарова, особено в края на редовното време и в допълнителните 5 минути, когато селекцията на Асен Николов не издържа срещу състава на Мико Рийпинен, който изкова втори последователен успех в турнира. Фантастичен двубой за "черно-белите" изигра Джомароу Браун, изригнал близо с 40 точки, но дори това не ги спаси от грешния ход.

По този начин "смърфовете" остават на четвъртото място във временното класиране с три победи и четири загуби, а румънците се изкачиха до втората позиция с пет успеха и две поражения. Следващият мач за Локомотив в надпреварата ще бъде на 9 декември, когато ще домакинства на Миконос, докато Орадя ще има визита на ФЕВ Рига.





Откриващите минути не разочароваха и далечните стрелби преобладаваха с пълна сила, като Томислав Минков и Куинси Герие най-често се нагърбваха да бележат. Макар и краткия подем на домакините, гостите имаха последната дума за пълен обрат и аванс от 2 точки в края на встъпителния период.

Джомароу Браун се превърна в катализатора, който вдъхнови „черно-белите“ да държат водачеството в свои ръце и в следващата десетка. Румънците имаха достатъчно оръжия по потя към новия развой на събитията, но Браун даде тон на „смърфовете“ да се оттеглят в съблекалнята при 48:46.

Размяната на кратки серии беляза старта на третата част, давайки крехко предимство на румънците. Успешни стрелби на Йоанис Кикрилис и Браун държаха тима от Пловдив в играта, но грешки в защита позволиха на участника в румънския елит да си извоюва 3-точков актив след 30 минути игрово време.

Усилията на Герие оставиха водачеството в ръцете на „червените лъвове“ при откриването на заключителната четвърт. Минков се отличи в този момент и гостите поставиха равенството на таблото. Поредната размяна на серии доведе до 6 аванс за домакините с 57 секунди оставащи на часовника, но Браун за пореден път влезе в обувките на герой и изравни силите във финалните 18 секунди. В ответната атака Малик Озборн пропусна със сирената и развръзката остана за продължението.

Румънците поставиха силно начало на допълнителните 5 минути за нов крехък аванс. Поредната доза смени на водачеството излезе на преден план, след което Роланд Тьорок изведе румънския отбор с 2 напред близо минута до края. Последваха два пропуска на Браун, а Джош Джеферсън реши всичко с два точни наказателни удара във финалните 10 секунди.

Джомароу Браун се развилня за Локомотив, отчитайки се с внушителните 38 точки, допълнени от 4 точни стрелби зад дъгата. Томислав Минков се разписа с 16, Дъвъръл Рамзи, който напусна заради 5 лични нарушения, приключи с 13, 5 борби и 7 асистенции. Айзея Томпсън записа 12 и 7 овладени под давата ринга топки.

Куниси Герие изригна за Орадя с 30 точки и 11 борби. Малик Озборн, напуснал също за 5 лични нарушения, регистрира 20 и 8 овладени под двата ринга топки. Същата съдба сполетя и Давид Никълс, приключил с 13 и 8 асистенции.