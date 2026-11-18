Гардът на Балкан Константин Тошков бе доволен от играта на тима му при победата над Рациофарм Улм в среща от осмия кръг на турнира Еврокъп в "Арена Ботевград". Шампионите нанесоха трето последователно поражение във втория по сила турнир в Европа.

"Настроението е доста позитивно. Смятам, че няма как по друг начин да е, защото това е наша първа домакинска победа в този турнир и играхме доста физически, доста здрав двубой, контролирахме го през повечето части от мача, така че настроението е просто много позитивно", коментира пред БНТ гардът на българския шампион.

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