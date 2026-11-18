При неприключили съдебни битки за цените на таксиметровите услуги в Русе, Общинският съвет гласува нова тарифа за 2027- а година. Таксиметровите шофьори обаче се притесняват, че ще се върнат цените от 2023 -а. Ще се возят ли русенци в едни най-евтините таксита в България, на фона на поскъпналите горива?

Милен Великов е таксиметров шофьор от 32 години. Няма да повишава цената на услугата, защото смята, че по този начин ще изгуби клиентите си.

Милен Великов, таксиметров шофьор: "Кашкавалът, килото, 20 евро. Сиренето, 15 евро. Как да си храним семействата? Осигуровки, здравни, всичко нагоре. А горивата не са основния проблем. Основният проблем е амортизацията на колите."

Тодор Маринов, също мисли да не промяна тарифата си.

Тодор Маринов, таксиметров шофьор: "Не, няма да повишим засега. На километър возим на 75 цента, а първоначалната е 2 евро през деня."

А русенци споделят, че все по-рядко ползват таксиметрови услуги.

Боряна Кючукова: "Най-вече ако сме на заведение. Но определено вече май не са ни по джоба."

По молба на бранша Общинският съвет в Русе гласува нови минимални и максимални цени на таксиметровите услуги.

Милена Хинкова, юрисконсулт на Общински съвет - Русе: "Които са мотивирали своето искане с покачването на цените на горивата, на минималната работна заплата и ред други икономически причини."

Собственици на таксиметрови фирми обясняват гласуваната наредба с опит да се запазят тарифите от тази година.

Пламен Радев, собственик на таксиметрова фирма: "И ако ние не бяхме направили това предложение за 27-а година, автоматично се връщаме от цените, приети 23-та година. Т.е, всички се сещаме, че няма как да издържи такъв бранш на цени от 23- та година. Увеличение няма да има. Това е."

Според гласуваното решение от Общинския съвет минималната допустима дневна тарифа на километър ще бъде 75 цента, максималната евро и пет, а през нощта 1 евро и 20 цента.