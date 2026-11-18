А на редовното си заседание днес правителството ще приеме Доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 9-месечието на 2026 г.



В дневния ред е и одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините, както и на допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства.

Министрите ще одобрят и проект на Протокол за допълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на РСМ за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, подписано на 6 ноември 2025 г. и което е в сила от 4 март тази година.