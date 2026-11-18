Комисиите в НС ще обсъдят на първо четене държавния бюджет за 2027 г. Вчера план-сметката за догодина беше приета от ресорната комисия. Бюджет 2027 ще бъде гласуван на първо четене в пленарна зала следващата седмица.



План-сметката е изчислена при дефицит от 4,9 милиарда евро, което прави 3,5 на сто на касова основа като отношение от БВП. Предвижда се нов дълг от 8,6 милиарда евро. Проектобюджетът е изготвен при прогнозиран икономически растеж за следващата година от 2,5 на сто и средногодишната инфлация от 4 на сто.



По време на обсъждането в бюджетната комисия от Фискалния съвет отправиха критики, че бюджетът не съкращава разходите ефективно. Критики срещу въвеждането на данък свръхпечалба очаквано дойдоха от бизнеса. А синдикатите възразиха срещу малкото увеличение на заплатите в публичния сектор.