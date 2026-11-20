Байерн Мюнхен постигна първата си домакинска победа от началото на сезона в баскетболната Евролига, след като се наложи над Баскония със 100:81 в среща от 13-ия кръг на надпреварата.

Германският тим изигра силна втора четвърт, в която реализира серия от 16:2 и натрупа преднина от 16 точки. Домакините запазиха контрола върху двубоя и не позволиха на испанския състав да се върне в срещата.

Дуейн Уошингтън беше най-резултатен за Байерн с 23 точки и 7 борби. Йоханес Тиман добави 15 точки, а Марджон Бошамп се отчете с 14.

"Това беше много важно за нас. Знаехме какво трябва да направим, когато излязохме на терена. Те са корав отбор, който се бори за оцеляване в класирането, точно като нас. Искахме да постигнем победата“, коментира Уошингтън след срещата.

За Баскония Ди Джей Стюарт завърши със 17 точки, Коби Симънс добави 16, а Кенан Каменяш записа втори пореден дабъл-дабъл с 16 точки и 13 борби.

С успеха Байерн подобри баланса си на 4 победи и 9 загуби и се изкачи до 17-ото място. Баскония остава на последната позиция с актив от 1 победа и 12 поражения, като вече е в серия от десет последователни загуби.

В друг двубой Панатинайкос постигна ценен успех при гостуването си на Жалгирис с 87:72 и сложи край на серията от седем поредни победи на литовския тим.

Гръцкият гранд разчиташе на силните изяви на Кендрик Нън и Найджъл Хейс-Дейвис, които записаха най-добрите си представяния от началото на сезона. Нън реализира 21 точки, докато Хейс-Дейвис добави 20 точки и 6 борби.

Мустафа Фол също имаше важен принос за успеха, след като успя да ограничи влиянието на Йонас Валанчунас под коша.

За Жалгирис най-резултатен беше Азуолас Тубелис със 17 точки. Победата изкачи Панатинайкос на третото място в класирането с девет успеха, докато литовският тим заема седмата позиция.

Олимпия Милано също записа важна победа, след като се наложи над Фенербахче със 78:70 след впечатляващ обрат в последната четвърт.

Италианският състав изоставаше с 55:66 в началото на заключителния период, но реализира серия от 19:2, с която обърна развоя на двубоя.

Моузес Райт беше с основен принос за успеха на домакините, записвайки дабъл-дабъл от 22 точки и 11 борби. За Фенербахче Тейлън Хортън-Тъкър завърши със 17 точки и 7 борби.

В останалите срещи от кръга Дубай Баскет победи Макаби Тел Авив с 80:74, Париж Баскет измъкна драматичен успех срещу Апоел Тел Авив с 97:96, а Валенсия надделя над Виртус Болоня с 92:87.