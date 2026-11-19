Джаванте МакКой попадна под светлините на прожекторите за пореден път в Еврокъп, влизайки в историята на Балкан. Действащите шампиони в НБЛ подчиниха Рациофарм Улм с 86:78 в „Арена Ботевград“, което се оказа и първа домакинска победа в надпреварата, а американецът не пропусна да блесне. Топреализаторът на „зелените“ обра овациите с MVP на осмия кръг и се превърна в първия техен играч, който стига до подобно признание в историята на турнира.

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Както по традиция, американецът започна в стартовата петица и се отличи във всеки един показател. Гардът поведе листата на топреализаторите и се прибра в съблекалнята с дабъл-дабъл. Той финишира с 22 точки, 6 борби, 13 асистенции и 5 откраднати топки за 37 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си 28-годишният баскетболист бе 7/11 от средна дистанция, 1/5 зад арката и 5/6 от линията за изпълнение на наказателни удари, а това бе достатъчно за коефициент на полезно действие от 40.

195-сантиметровият стрелец стана вторият играч от български клуб, стигнал до MVP на кръга във втория по сила турнир на Евролигата след Аландо Тъкър с Лукойл Академик през 2013/2014. От началото на сезона МакКой е сред обичайните заподозрени, като заема петото място прри най-полезните с КПД с 20.3, а при реализаторите се намира на третата позиция. На неговата сметка личат средни показатели от 20.0 точки, 3.2 борби и 3.8 асистенции за 6 мача с екипа на Балкан.