Българският пилот Никола Цолов демонстрира съпричастност към мъжкия национален отбор по баскетбол часове преди домакинството на Дания от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Талантливият състезател отправи послание към Александър Везенков и неговите съотборници чрез профила си в Инстаграм, публикувайки снимка, на която позира с баскетболна топка.

"Българи юнаци! Успех довечера“, написа Цолов.

Жестът на младия пилот е поредният пример за единство и взаимна подкрепа между представителите на българския спорт.

Националите излизат срещу Дания тази вечер от 19:00 часа в "Арена София“, където ще играят пред столична публика за първи път от повече от 12 години.

Самият Никола Цолов също е в навечерието на важно изпитание. От петък българският пилот подновява битката си за шампионската титла във Формула 2 по време на състезателния уикенд в Катар.