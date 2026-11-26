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Предварителни квалификации за Евробаскет 2029: България - Дания (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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19:26, 26.11.2026
Спорт
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Снимки: Startphoto.bg
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Копирано в клипборда
#Национален отбор на Дания по баскетбол за мъже
#Предварителни квалификации за Евробаскет 2029
#Национален отбор на България по баскетбол за мъже
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